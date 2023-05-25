Фарс для побега Пригожина. Действительно ли "вагнеровцы" выйдут из Бахмута: мнение эксперта

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин может прибегнуть к демонстративному выводу определенного количества своих наемников из Бахмута. Но о полном выходе вряд ли идет речь, поскольку армии РФ не кем проводить "замену".

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

РФ не кем заменить "вагнеровцев"?

"Я очень скептически отношусь к этим заявлениям. Поскольку сейчас ЧВК "Вагнера" именно в Бахмуте - это примерно 4000 личного состава", - говорит Коваленко.

Эксперт объясняет, что речь идет о достаточно большом количестве личного состава, и если они будут выходить, то их нужно заменять соответствующим количеством регулярных войск.

"А есть ли свободных 4 тысячи военных сейчас в армии РФ, чтобы полностью заменить ЧВК "Вагнера"? Если они даже не могут закрыть границу с Украиной (речь идет о событиях в Белгородской области - ред.), потому что им не хватает ресурсов. А сейчас они откуда-то должны взять 4 тысячи военных", - отметил Коваленко.

По его словам, не технически, но количественно восемь тысяч составляют 8 батальоно-тактических групп. И если россияне начнут стягивать это количество с флангов, то они соответственно будут "сыпаться по этим же флангам".

"Если они заберут силы из-под какого-то другого направления, например, Авдеевского или из-под Угледара, то тогда россиян посыпятся эти же направления", - считает эксперт.

Демонстративный "отвод" от Пригожина

По мнению Коваленко, Пригожин может устроить демонстративный "отвод" какого-то количества ЧВК "Вагнера", но не полностью.

"Это для того, чтобы предоставить Пригожину возможность выйти из зоны боевых действий "победителем" и отправиться в Россию, где он начнет очередной этап своей пиар-компании. Ее неотъемлемой составляющей является дискредитация Шойгу и Герасимова", - говорит експерт.

Как итог, некоторая часть останется в Бахмуте, потому что их заменять просто не кем. Не хватает человеческого ресурса, считает собеседник.

"Поэтому это некий фарс, который позволяет Пригожину сбежать из Бахмута до того, как там начнутся еще более интересные действия. Когда окончательно российские войска не смогут удерживать фланги и после этой речи о "полном захвате Бахмута" через несколько недель они будут вынуждены уже убегать из города. Такого сценария я не исключаю", - подытожил Коваленко.

Что сказал Пригожин

Напомним, сегодня основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы "начали выход" из Бахмута.

Он опубликовал трехминутный видеоролик, где сказал, что его наемники "передают регулярной российской армии контроль над Бахмутом", а сами пойдут в тыловые районы "на восстановление". По словам террориста Пригожина, этот процесс "отхода" продлится до 1 июня.

ЧВК "Вагнера" пока остается в Бахмуте

Заместитель министра обороны Анна Маляр сделала заявление после слов Пригожина о так называемом "выходе из Бахмута".

По ее словам, российское командование сменило подразделения ЧВК на армейские регулярные отряды, но в самом же городе на данный момент остаются "вагнеровцы".

Также Маляр добавила, что на Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить наше продвижение по флангам. В настоящее время противник подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления.

"Наши войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет", - заявила Маляр.

В свою очередь в ВСУ, комментируя ситуацию в Бахмуте, сообщили о снижении уменьшения количества вражеских атак. Там не исключают, что это может быть связано с перегруппировкой противника.

"Мы точно констатируем уменьшение атак и, возможно, это связано с их перегруппировкой. Точно мы нанесли им мощные потери и они в нем нуждаются. Насколько это произойдет, в каких объемах и какие подразделения - думаю, нам нужно немного времени, чтобы квалифицировать эту информацию", - рассказал "24 каналу" спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Детальнее о Бахмуте и заявлениях Пригожина о "взятии" и потерях ЧВК - читайте в материале РБК-Украина.

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