Украинские школьники за рубежом впервые смогут принять участие во всеукраинских олимпиадах

Что изменилось

Как отмечают в ведомстве, в этом учебном году олимпиадное и турнирное движение в Украине проходит по обновленным правилам. В частности, ученики, которые продолжают обучение в украинских учреждениях общего среднего, профессионального или профессионального предвысшего образования, могут участвовать во ІІ этапе олимпиад дистанционно - в составе зарубежного округа (по аналогии с областью).

"Многие украинские дети вынужденно находятся за рубежом, и МОН стремится создать для них условия сохранить связь с Украиной - приобщиться к большому сообществу олимпиадного движения, развить свой потенциал и способности", - отметил первый заместитель министра образования Евгений Кудрявец.

Как присоединиться

Чтобы принять участие, необходимо:

быть не младше класса (курса), чем класс (курс) обучения в учебном заведении;

до 14 ноября 2025 года заполнить онлайн-форму регистрации на сайте МОН;

добавить сканкопию заявки, согласие на обработку персональных данных и согласие на использование изображения.

Ученики, которые зарегистрируются, получат инструкции участника за неделю до проведения олимпиады - на указанный электронный адрес.

Какие предметы доступны

Украинские школьники за рубежом могут дистанционно принять участие в олимпиадах по таким дисциплинам: астрономия, биология, география, информатика, информационные технологии, история, математика, правоведение, украинский язык и литература, физика и химия.

Всеукраинские олимпиады будут проходить в три этапа: