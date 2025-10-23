Украинские школьники за рубежом впервые смогут принять участие во всеукраинских олимпиадах

Украинские ученики, которые временно находятся за рубежом, в этом году смогут присоединиться к Всеукраинским ученическим олимпиадам в дистанционном формате. Соответствующие обновления ввело Министерство образования и науки (МОН).
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на МОН.
Как отмечают в ведомстве, в этом учебном году олимпиадное и турнирное движение в Украине проходит по обновленным правилам. В частности, ученики, которые продолжают обучение в украинских учреждениях общего среднего, профессионального или профессионального предвысшего образования, могут участвовать во ІІ этапе олимпиад дистанционно - в составе зарубежного округа (по аналогии с областью).
"Многие украинские дети вынужденно находятся за рубежом, и МОН стремится создать для них условия сохранить связь с Украиной - приобщиться к большому сообществу олимпиадного движения, развить свой потенциал и способности", - отметил первый заместитель министра образования Евгений Кудрявец.
Чтобы принять участие, необходимо:
Ученики, которые зарегистрируются, получат инструкции участника за неделю до проведения олимпиады - на указанный электронный адрес.
Украинские школьники за рубежом могут дистанционно принять участие в олимпиадах по таким дисциплинам: астрономия, биология, география, информатика, информационные технологии, история, математика, правоведение, украинский язык и литература, физика и химия.
Всеукраинские олимпиады будут проходить в три этапа:
Ранее РБК-Украина писало, что МОН впервые верифицировало украинские субботние и воскресные школы за рубежом. Теперь дети украинцев, которые живут за пределами страны, могут официально учиться по украиноведческим программам, а результаты обучения будут признавать в Украине. На занятиях ученики изучают украинский язык, литературу, историю, географию и другие предметы, чтобы сохранять связь с культурой и традициями.
Также мы рассказывали, что ученики 6-11 классов из восьми областей Украины могут бесплатно присоединиться к онлайн-занятиям по украинскому языку и математике в рамках программы "Образовательный Суп". Инициатива помогает школьникам наверстать знания, используя тьюторский и менторский подходы.