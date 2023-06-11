Украинские школы и больницы смогут получить LED-лампы по обмену: инструкция

По ее словам, власти Украины уже подготавливаются к запуску возможности для юрлиц, а именно владельцев медучреждений и учебные заведения, участвовать в программе ЕС по обмену ламп.

При этом уточняется, что в программе могут принять участие не только детские сады, школы, профтехучилища или ВУЗы, но и спортивные и музыкальные школы, автошколы и любые другие учебные заведения. Также обменять лампы смогут любые поликлиники и больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медицинские учреждения.

Для них предоставят возможность обменять по 3 лампы на 10 квадратных метров в аудиториях, учительских, палатах, процедурных комнатах или по 2 лампы на 10 квадратных метров для мест общего использования.

Для обмена необходимо:

авторизоваться на портале "Дія" с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) юридического лица;

проверить информацию о предприятии;

перейти в раздел - Услуги и выбрать Обмен лампочек и начать заполнение запроса;

указать площадь в калькуляторе, чтобы увидеть лимит и в рамках лимита выбрать количество и типы ламп;

поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;

указать местонахождение организации;

проверить и подтвердить данные по сформированному запросу;

подписать запрос КЭП юридического лица.

Программа по обмену ламп

Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такую программу ввели в целях экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов россиян по энергетической инфраструктуре нашей страны.

По состоянию на конец апреля было известно, что с начала старта программы уже почти 3,5 млн жителей Украины обменяли 16,5 млн ламп.