UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські школи та лікарні зможуть отримати LED-лампи по обміну: інструкція

Фото: українські школи та лікарні зможуть отримати LED-лампи по обміну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні найближчим часом стартує друга хвиля обміну ламп розжарювання на LED-лампи. Тепер такою можливістю зможуть скористатися школи та лікарні.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

За її словами, влада України вже готується до запуску можливості для юросіб, а саме власників медустанов та навчальних закладів, брати участь у програмі ЄС з обміну ламп.

При цьому уточнюється, що у програмі можуть взяти участь не лише дитячі садки, школи, профтехучилища або ВНЗ, а й спортивні та музичні школи, автошколи та будь-які інші навчальні заклади. Також обміняти лампи зможуть будь-які поліклініки та лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні заклади.

Для них нададуть можливість обміняти по 3 лампи на 10 квадратних метрів в аудиторіях, учительських, палатах, процедурних кімнатах або 2 лампи на 10 квадратних метрів для місць загального використання.

Для обміну необхідно:

  • авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) юридичної особи;
  • перевірити інформацію про підприємство;
  • перейти до розділу - Послуги та вибрати Обмін лампочок та почати заповнення запиту;
  • вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт та в рамках ліміту вибрати кількість та типи ламп;
  • поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;
  • вказати місцезнаходження організації;
  • перевірити та підтвердити дані щодо сформованого запиту;
  • підписати запит КЕП юридичної особи

Програма обміну ламп

Нагадаємо, в Україні з січня кожному мешканцю надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Таку програму запровадили задля економії електроенергії на тлі постійних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі нашої країни.

Станом на кінець квітня було відомо, що з початку старту програми вже майже 3,5 млн жителів України обміняли 16,5 млн ламп.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
школалікарні