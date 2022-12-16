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Украинские саперы будут учиться в Камбодже: там самые опытные инструкторы

Новина українською →
Камбоджа, Пятница 16 декабря 2022 19:30
Украинские саперы будут учиться в Камбодже: там самые опытные инструкторы Фото: украинских саперов будут обучать разминированию Камбоджа и Япония (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Камбоджа примет украинских саперов в своей столице - городе Пномпень и будет учить детонации взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Камбоджи.

В информации МИД страны отмечено, что премьер-министр Камбоджи Хун Сен на саммите ЕС-АСЕАН заявил, что страна станет проводить обучение для украинских саперов в два этапа. Первый - будет проходить в январе 2023 года в Пномпене, второй - в апреле того же года на польской территории. Как уже сообщало внешнеполитическое ведомство, этому также поспособствует Япония.

"Камбоджа считается одной из самых заминированных в мире стран, а местные саперы помогают коллегам в разных уголках планеты", - подчеркивается в заявлении МИД.

Кроме того, премьер-министр Камбоджи отметил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины и все стандарты ООН. Поэтому важно, констатировал он, не повышать уровень эскалации на войне, а, прежде всего, избегать насилия.

В ноябре РБК-Украина сообщало, что Япония и Камбоджа планируют помочь Украине разминировать ее территорию.

Кроме того, мы писали, что Хорватия поможет разминировать Луганскую область, однако на это уйдет не менее 10 лет.

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