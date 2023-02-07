Украинские спасатели могут прибыть в Турцию уже сегодня, - посол

Он отметил, что уже вышел указ президента Владимира Зеленского о предоставлении помощи Турции. Для его выполнения ГСЧС направляет спасателей в количестве до ста человек.

"Наши спасатели, по оптимистическому сценарию, могут прибыть даже сегодня. Детали не буду рассказывать сейчас, пока эти группы не покинули территорию Украины", - сказал Боднар.

По его словам, уже более 50 стран объявили о предоставлении помощи Турции, часть из них начала посылать своих спасателей. Это Азербайджан, Пакистан, Болгария, Румыния.

К тому же главенствующая в ЕС Швеция также объявила самый высокий уровень чрезвычайной ситуации, и органы ЕС помогают Турции в преодолении последствий.

Отметим, что вчера Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. Уже известно о более чем 3,5 тысячах погибших и 22 тысячах пострадавших. Также разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары.

Подробнее о землетрясениях можно прочитать читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.