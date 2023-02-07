Под Бахмутом пограничники "приземлили" российский беспилотник

Украинские пограничники под Бахмутом (Донецкая область) уничтожили российский беспилотник, который ввел разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

"Под Бахмутом бойцы ГПСУ уничтожили беспилотник оккупантов. Наши защитники остановили воздушного шпиона, расстреляв цель из стрелкового оружия", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали, что над Бахмутом пограничники сбили вражеский штурмовик, который прикрывал российскую пехоту.

Также сообщалось, что украинские военные, применив дроны-камикадзе и артиллерию, нанесли точный удар по скоплению живой силы россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.