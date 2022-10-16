Украинские разведчики объявили "охоту" на Гиркина: обещают 100 тысяч долларов

Бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина объявили в розыск в Украине. За помощь в его поимке обещают награду в 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Гиркин является одним из четырех подозреваемых в причастности к сбитию самолета рейса МН17 в 2014 году. Сам экс-главарь боевиков свою причастность к авиакатастрофе отрицал . Самолет Малайзийских авиалиний сбили 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. На борту были 298 человек. Гиркин объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату 100 тысяч долларов за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, буквально ночью 16 октября в Украине пообещали выплатить 50 тысяч долларов тому, кто возьмет в плен бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова).

До этого бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина задержали во временно оккупированном Крыму. При этом советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" заявил, что, по неподтвержденной информации, после задержания Гиркина отпустили воевать в Херсонскую область.

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