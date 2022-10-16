RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские разведчики объявили "охоту" на Гиркина: обещают 100 тысяч долларов

Фото: Гиркин объявлен в розыск в Украине (twitter/nbnews)
Автор: Наталия Гурковская

Бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина объявили в розыск в Украине. За помощь в его поимке обещают награду в 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату 100 тысяч долларов за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен", - говорится в сообщении.

Информацию украинские военные просят передавать по номеру:

‎+380 93 117 5809 - связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Гиркин является одним из четырех подозреваемых в причастности к сбитию самолета рейса МН17 в 2014 году. Сам экс-главарь боевиков свою причастность к авиакатастрофе отрицал. Самолет Малайзийских авиалиний сбили 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. На борту были 298 человек. Гиркин объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.

Как сообщалось, буквально ночью 16 октября в Украине пообещали выплатить 50 тысяч долларов тому, кто возьмет в плен бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова).

До этого бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина задержали во временно оккупированном Крыму. При этом советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" заявил, что, по неподтвержденной информации, после задержания Гиркина отпустили воевать в Херсонскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине