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Украинские ракеты впервые претендуют на крупный оборонный контракт в Европе, - Politico

16:10 19.06.2026 Пт
2 мин
"Фламинго" от Fire Point стоит в пять раз дешевле, чем Tomahawk
aimg Валерия Абабина
Фото: Запуск ракеты "Фламинго" (Fire point)

Минобороны Германии рассматривает украинские и израильские крылатые ракеты в качестве альтернативы американским "Томагавкам" для своего арсенала средств дальнего удара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, которое ознакомилось с документами по планированию Министерства обороны Германии.

По данным издания, Управление вооружений Министерства обороны Германии обратилось к украинской компании Fire Point и израильскому стартапу Covenant с запросами относительно их ракетной продукции.

Почему Берлин ищет альтернативы

Поводом стало решение Трампа не развертывать в Германии подразделение с ракетами "Томагавк", а также истощение американских запасов из-за войны с Ираном.

По оценкам Washington Post, в первые недели конфликта США выпустили около 850 ракет "Томагавк" - четверть всех запасов. При этом ВМС США получат в этом году лишь 110 новых ракет.

Попытки Берлина приобрести "Томагавки" напрямую также зашли в тупик - Пентагон, по данным Politico, не начнет процесс продажи раньше середины 2026 года.

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Украинские ракеты

В документах планирования фигурируют две украинские системы: крылатая ракета "Фламинго" от Fire Point и реактивный беспилотник средней дальности "Барс".

"Фламинго" имеет дальность 3000 км, боеголовку весом в 1 тонну и уже поражает цели в России. Ключевое преимущество - цена: около 500 тысяч долларов за единицу, то есть в пять раз дешевле, чем "Томагавк".

Немецкий производитель IRIS-T, компания Diehl Defence, уже ведет переговоры с Fire Point о возможном совместном производстве "Фламинго" в Германии.

Четырёхэтапный план Берлина

Согласно документам, Германия создает многоуровневый арсенал дальнобойных ударов:

  • приобретение американской пусковой установки Typhon (с 2029 года);
  • закупка недорогих крылатых ракет (с 2027 года);
  • разработка высокопроизводительной крылатой ракеты совместно с Великобританией (2032);
  • гиперзвуковой планирующий аппарат, также совместно с Великобританией (2035).

Напомним, на прошлой неделе издание Financial Times сообщило, что Diehl Defence уже планирует переговоры с Fire Point о запуске производства "Фламинго" в Германии.

Ранее Fire Point анонсировала новые баллистические ракеты FP-7 и FP-9, а также систему ПРО Freya, разрабатываемую совместно с Diehl Defence.

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