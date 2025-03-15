Количество атак в Курской области не спадает. Какая ситуация на фронте в Украине на утро

За сутки 14 марта на фронте произошло 149 боевых столкновений. В Курской области количество атак держится на одном уровне уже вторые сутки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба .

Ситуация в Курской области

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 232 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на Покровском направлении

На Покровском направлении украинские защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лисовка, Новопавловка, Сергеевка и Удачное.

Обстановка на других направлениях

На Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции ВСУ в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Нововодяное, Ямполовка, Торское, а также в направлениях Нового и Дроновки.

На Северском направлении, в районе населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Верхнекаменское и Григорьевка, противник семь раз атаковал позиции ВСУ.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Свободное Поле, Привольное и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили три вражеские атаки вблизи Новополя.

На Ореховском направлении ВСУ остановили семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Пятихатки и Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские защитники остановили одну попытку противника идти вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.