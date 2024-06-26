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Украинские пограничники уничтожили технику и оружие оккупантов на Сумском направлении (видео)

Фото: ГПСУ на Сумском направлении уничтожила вражескую технику и оружие (facebook.com/usofcom)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники уничтожили вражескую технику и оружие в Сумском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

На видео показана работа аэроразведчиков ГПСУ.

Украинские защитники выслеживают позиции оккупантов, расположенные в густо засаженных лесополосах, и наносят удары по их боевой технике и оружию.

В частности, пограничникам удалось поразить вражеские автомобили, грузовик, броневик, пулемет "Корд" и еще несколько единиц боевой техники.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, вчера мы сообщали о работе пограничников на Северском направлении. Украинские защитники уничтожили живую силу оккупантов.

Накануне бойцы ГПСУ на Харьковском направлении нанесли два точных удара по вражеским блиндажам, уничтожив живую силу оккупантов.

Ранее пограничники уничтожили разведывательный беспилотник РФ Zala с помощью БПлА.

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