Украинские пограничники уничтожили технику и живую силу оккупантов и показали видео

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, вчера мы рассказывали, как в Волчанске пограничники нанесли удар по бронированной технике оккупантов.

Сегодня стало известно, что украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике захватчиков в Харьковском направлении.

Кроме того, украинские пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Северском направлении и поразили их позиции.

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