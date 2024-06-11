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Украинские пограничники уничтожили технику и живую силу оккупантов и показали видео

Фото: ГПСУ уничтожила врагов и их технику на фронте (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники провели серию успешных ударов по технике и позициям оккупантов. Результаты работы поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Как отмечается в сообщении, на видео показана работа пограничников бригады Гвардии наступления "Месть".

"В ходе смены воины ударными БпЛА поразили четыре артиллерийские установки: 122-мм гаубицы "Д-30" и 152-мм гаубицы "Д-20". А также три грузовых военных автомобиля "Камаз-5350", "Урал-4320" и несколько укрытий противника", - отмечают в ГПСУ.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, вчера мы рассказывали, как в Волчанске пограничники нанесли удар по бронированной технике оккупантов.

Сегодня стало известно, что украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике захватчиков в Харьковском направлении.

Кроме того, украинские пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Северском направлении и поразили их позиции.

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