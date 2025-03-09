Украинские пограничники уничтожили российскую "Солнцепек" в Харьковской области

Российские оккупанты давят на позиции ВСУ в Харьковской области. Однако украинские пограничники не только дали отпор врагу, но уничтожили технику и место базирования россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.
Российскую технику поразили пилоты подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс".
"На Харьковщине пылает еще одна российская ТОС "Солнцепек" - точный удар пилотов РУБпАК "Феникс"", - отметили пограничники.
Госпогранслужба показала мастерскую работу украинских бойцов на видео.
К тому же пограничники не остановились на системе "Солнцепек". Бойцы подразделения уничтожили вражеский БТР и места базирования российских операторов БпЛА.
ТОС (рус. тяжёлая огнемётная система) - семейство российских тяжёлых огнемётных систем залпового огня калибра 220-мм. Ведут огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами.
В 2001 году на вооружение российской армии приняли систему ТОС-1А "Солнцепек". В состав системы входят:
Напомним, ВСУ также нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Угледарском направлении. Они ослабили способность противника защищать свои позиции от воздушных атак.
Также на Волчанском направлении подразделение "Скорпион" в сотрудничестве с РУБпАК "Фурия" успешно уничтожило точку взлета вражеских дронов, две антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М", который враг пытался замаскировать под скворечник.
Всего за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 18 районам сосредоточения российских войск, уничтожив два артиллерийских средства и два пункта управления БПЛА врага.