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Украинские пограничники уничтожили российскую лодку на юге (видео)

Украина, Среда 29 января 2025 16:39
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Украинские пограничники уничтожили российскую лодку на юге (видео) Фото: украинские пограничники уничтожили российскую лодку на юге (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожили российскую лодку на юге. Таким образом уменьшается наступательная способность оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"На юге пилоты "боевых птичек" Госпогранслужбы продолжают снижать наступательную способность оккупантов, уничтожая их плавсредства", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Во время вторжения РФ в Украину российские войска захватили всю Херсонскую область. Уже осенью 2022 года Силы обороны вернули под свой контроль правобережье региона, в частности, Херсон.

При этом во время оккупации россияне отбирают у местных жителей все лодки, которые удается найти, и на них же пытаются снова наступать на Херсон.

Кроме того, российские захватчики размещают технику в домах жителей временно оккупированной части Херсонской области. В частности, бронетехнику, военные грузовики и даже РСЗО.

Также Херсон и правобережье региона постоянно обстреливаются. Например, 24 января сообщалось, что российская армия готовит массированный обстрел Херсона и пригорода.

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