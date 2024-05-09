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Украинские пограничники уничтожили российский пункт связи на Купянском направлении (видео)

Фото: украинские пограничники уничтожили российский пункт связи (иллюстративный фото GettyImages-)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники уничтожили пункт связи окупантов на Купянском направлении, нанеся удар беспилотником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отмечают в сообщении, пункт связи окупантов уничтожили ударные дроны пограничников бригады "Месть".

Согласно видео, военный стратегический объект РФ разместился в полевой местности вдоль лесополосы. Украинским защитникам удалось выявить и оперативно наносить точный удар по пункту связи.

Работа ГНСУ в войне России против Украины

Сегодня также сообщалось, что украинские пограничники сбили пять дронов-камикадзе во время атаки на Одесскую область в ночь на четверг, 9 мая.

Кроме того, бойцы бригады "Помста" уничтожили позиции россиян в Серебрянском лесу с помощью беспилотника украинского производства Vampire.

Также недавно украинские пограничники на Харьковском направлении с помощью беспилотника уничтожили российский комплекс "Муром-М".

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КупянскДПСУВойна России против Украины