Украинские пограничники уничтожили российский пункт связи на Купянском направлении (видео)

Работа ГНСУ в войне России против Украины

Сегодня также сообщалось, что украинские пограничники сбили пять дронов-камикадзе во время атаки на Одесскую область в ночь на четверг, 9 мая.

Кроме того, бойцы бригады "Помста" уничтожили позиции россиян в Серебрянском лесу с помощью беспилотника украинского производства Vampire.

Также недавно украинские пограничники на Харьковском направлении с помощью беспилотника уничтожили российский комплекс "Муром-М".

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