ua en ru
Вт, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники показали видео уничтожения российского "Муром-М" на Харьковском направлении

Вторник 07 мая 2024 16:10
UA EN RU
Пограничники показали видео уничтожения российского "Муром-М" на Харьковском направлении Иллюстративное фото: пограничники уничтожили "Муром-М" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники с помощью беспилотника уничтожили российский комплекс Муром-М на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, аэроразведчики бригады "Стальной границы" попали во вражеский комплекс наблюдения "Муром-П". Он был установлен россиянами у границы на Харьковском направлении.

"Муром"

"Муром" - это устройство для дальнего визуального наблюдения, которое автономно выглядит живой силой и техникой.

Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км, а людей в 4 км.

Использование дронов на фронте

Украинские военные все чаще с помощью ударных дронов уничтожают вражескую технику и позиции россиян.

В частности, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные уничтожили технику и позиции россиян на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену