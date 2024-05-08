ua en ru
Ср, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бригада "Помста" украинским дроном Vampire уничтожила противника в Серебрянском лесу (видео)

Среда 08 мая 2024 17:36
UA EN RU
Бригада "Помста" украинским дроном Vampire уничтожила противника в Серебрянском лесу (видео) Фото: дрон Vampire (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские защитники из бригады "Помста" с помощью беспилотника украинского производства Vampire уничтожили позиции россиян в Серебрянском лесу.

Как сообщает РБК-Украина, видео использования дрона было опубликовано в Telegram-канале Госпогранслужбы.

"Ночным ударным бомбером Vampire пограничники бригады "Помста" уничтожили несколько укрытий противника в Серебрянском лесу", - говорится в сообщении.

Что известно о Vampire

Vampire – это дроны украинского производства, часть деталей к которым печатают на 3D-принтерах и это делает их дешевле. Vampire является большим гексакоптером и поднимает полезную нагрузку весом до 15 кг на высоту до 400 километров.

Беспилотник может сбрасывать термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Характеристики:

  • дальность полета: 10 км;
  • дальность связи: 6 км;
  • высота полета: 400 м;
  • скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без погрузки;
  • время полета: 37 мин без погрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

Использование дронов на фронте

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину использование беспилотников вышло на новый уровень. В частности президент Владимир Зеленский поручил увеличить их производство в Украине.

С начала вторжения украинцам удалось скопировать российский дрон-камикадзе Ланцет.

А сегодня гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин рассказал, что Украина догнала Россию по производству дронов-камикадзе, аналогичным Shahed-131 и Shahed-136.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов Контрнаступление ВСУ
NEWS
В ожидании суда. За что сидит Коломойский и сколько лет ему грозит
В ожидании суда. За что сидит Коломойский и сколько лет ему грозит
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену