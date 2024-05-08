Бригада "Помста" украинским дроном Vampire уничтожила противника в Серебрянском лесу (видео)
Украинские защитники из бригады "Помста" с помощью беспилотника украинского производства Vampire уничтожили позиции россиян в Серебрянском лесу.
Как сообщает РБК-Украина, видео использования дрона было опубликовано в Telegram-канале Госпогранслужбы.
"Ночным ударным бомбером Vampire пограничники бригады "Помста" уничтожили несколько укрытий противника в Серебрянском лесу", - говорится в сообщении.
Что известно о Vampire
Vampire – это дроны украинского производства, часть деталей к которым печатают на 3D-принтерах и это делает их дешевле. Vampire является большим гексакоптером и поднимает полезную нагрузку весом до 15 кг на высоту до 400 километров.
Беспилотник может сбрасывать термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы.
Характеристики:
- дальность полета: 10 км;
- дальность связи: 6 км;
- высота полета: 400 м;
- скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без погрузки;
- время полета: 37 мин без погрузки и 23 минуты с 10 кг веса.
Использование дронов на фронте
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину использование беспилотников вышло на новый уровень. В частности президент Владимир Зеленский поручил увеличить их производство в Украине.
С начала вторжения украинцам удалось скопировать российский дрон-камикадзе Ланцет.
А сегодня гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин рассказал, что Украина догнала Россию по производству дронов-камикадзе, аналогичным Shahed-131 и Shahed-136.
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