Украинские пограничники не заходят на территорию Молдовы: полиция опровергла фейк

Молдова, Пятница 08 августа 2025 21:13
UA EN RU
Украинские пограничники не заходят на территорию Молдовы: полиция опровергла фейк Фото: Молдова опровергла фейк об украинских пограничниках на своей территории (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

Пограничная полиция Молдовы опровергла информацию из Telegram о том, что украинские пограничники якобы могут заходить на территорию страны на расстояние до 1,5 км для преследования нарушителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

В Молдове назвали эту информацию ошибочной и необъективной.

"Пограничная полиция действует строго в рамках национального законодательства и двусторонних соглашений между Молдовой и Украиной, не допуская нарушений суверенитета или территориальной целостности ни одного государства. В случае попыток незаконного пересечения границы Пограничная полиция принимает меры, предусмотренные законом", - заявили в полиции.

Пограничники призвали граждан читать информацию только из официальных источников, и не распространять недостоверные сведения, способные вызвать путаницу и недоверие в обществе.

Напомним, ранее в Молдове опровергли российский фейк об экстрадиции украинских мужчин.

Украина Молдова Фейки Пограничники
