Украинские пограничники разгромили подразделение врага в Донецкой области: ликвидировали 13 оккупантов
В Донецкой области спецназовцы подразделения "ДОЗОР" Государственной пограничной службы Украины провели успешные рейдово-штурмовые действия по позициям врага в полосе ответственности 3-го армейского корпуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
В ходе операции украинские воины ликвидировали 13 российских оккупантов. Кроме того, аэроразведчики из тяжелых дронов-бомберов нанесли точные удары по врагу, в результате чего еще пять захватчиков уничтожены и шестеро ранены.
Среди ликвидированных оккупантов обнаружены российские и белорусские паспорта.
Операция была проведена во взаимодействии с соединениями 3-го армейского корпуса и спецподразделением "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины.
Потери россиян
Сегодня Служба безопасности Украины сообщила о серии ночных высокоточных ударов по складам и базам российских оккупантов на временно захваченных территориях. Украинские защитники продолжают наносить врагу значительные потери в живой силе и технике, системно ослабляя его наступательный потенциал в тылу.
За минувшие сутки армия РФ потеряла почти 1000 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили четыре бронированные машины, 25 артиллерийских систем, 348 беспилотников и 121 единицу автомобильной техники противника.