Украинские пограничники разгромили подразделение врага в Донецкой области: ликвидировали 13 оккупантов

В Донецкой области спецназовцы подразделения "ДОЗОР" Государственной пограничной службы Украины провели успешные рейдово-штурмовые действия по позициям врага в полосе ответственности 3-го армейского корпуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

В ходе операции украинские воины ликвидировали 13 российских оккупантов. Кроме того, аэроразведчики из тяжелых дронов-бомберов нанесли точные удары по врагу, в результате чего еще пять захватчиков уничтожены и шестеро ранены.

Среди ликвидированных оккупантов обнаружены российские и белорусские паспорта.

Операция была проведена во взаимодействии с соединениями 3-го армейского корпуса и спецподразделением "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины.