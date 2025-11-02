ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украинские пограничники разгромили подразделение врага в Донецкой области: ликвидировали 13 оккупантов

Украина, Воскресенье 02 ноября 2025 13:52
UA EN RU
Украинские пограничники разгромили подразделение врага в Донецкой области: ликвидировали 13 оккупантов Иллюстративное фото: украинские пограничники разгромили подразделение врага в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Донецкой области спецназовцы подразделения "ДОЗОР" Государственной пограничной службы Украины провели успешные рейдово-штурмовые действия по позициям врага в полосе ответственности 3-го армейского корпуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ходе операции украинские воины ликвидировали 13 российских оккупантов. Кроме того, аэроразведчики из тяжелых дронов-бомберов нанесли точные удары по врагу, в результате чего еще пять захватчиков уничтожены и шестеро ранены.

Среди ликвидированных оккупантов обнаружены российские и белорусские паспорта.

Операция была проведена во взаимодействии с соединениями 3-го армейского корпуса и спецподразделением "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины.

Потери россиян

Сегодня Служба безопасности Украины сообщила о серии ночных высокоточных ударов по складам и базам российских оккупантов на временно захваченных территориях. Украинские защитники продолжают наносить врагу значительные потери в живой силе и технике, системно ослабляя его наступательный потенциал в тылу.

За минувшие сутки армия РФ потеряла почти 1000 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили четыре бронированные машины, 25 артиллерийских систем, 348 беспилотников и 121 единицу автомобильной техники противника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Пограничники
Новости
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН