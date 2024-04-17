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Пограничники прошли боевое слаживание на севере Украины (видео)

Украина, Среда 17 апреля 2024 08:49
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Пограничники прошли боевое слаживание на севере Украины (видео) Фото: пограничники прошли боевое слаживание на севере Украины (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники прошли боевое слаживание на севере Украины. В частности, прорабатывались тактика, стрельбы, оказание помощи и эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Особое внимание уделялось перемещению на поле боя, занятию позиций и организации обороны", - говорится в сообщении.

В частности, в ходе учений бойцы ГПСУ учились составлять карточки огня и осуществлять управление в ходе оборонного боя.

"Обязательным элементом для отработки были боевые стрельбы. Для максимального приближения к реалиям осуществлялась имитация авиационных и артиллерийских обстрелов", - отметили пограничники.

Ситуация на севере Украины

По данным Генштаба ВСУ на 17 апреля на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Как рассказывал еще в феврале 2024 года экс-командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, на линии боевого столкновения на границе с РФ на севере находится около 21 тысячи личного состава оккупантов, составляющих две группировки. Что касается границы с Беларусью, то в тот момент там находились 1800 военных.

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