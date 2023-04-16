ua ru
Вс, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не хотели на войну в Украину. В Хорватии суд отказал беженцам из Чечни в политическом убежище

Новина українською →
Воскресенье 16 апреля 2023 22:18
Не хотели на войну в Украину. В Хорватии суд отказал беженцам из Чечни в политическом убежище Фото: В Хорватии суд отказал беженцам из Чечни в политическом убежище (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Суд в Хорватии отказал пятерым уроженцам Чечни в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты. Они бежали из РФ поскольку не хотели участвовать в войне в Украине.

Об этом заявил представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кавказ.Реалии".

По его словам, сейчас чеченцев могут депортировать обратно в Россию.

"Переводчики, участвовавшие в суде, рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств, и основан на одних предположениях, что претенденты на защиту являются исламистскими экстремистами", - сказал Дадуев.

Выходцы из Чечни, которые находятся в Хорватии транзитом, рассказали, что одной из причин эмиграции было нежелание участвовать в войне РФ против Украины.

Сейчас они находятся в центре для мигрантов. Оттуда их могут выпустить как для проезда в другую страну, так и депортировать в Россию. Окончательное решение пока неизвестно.

Напомним, ЧВК "Вагнера" начала вербовать в свои ряды узников из Чечни. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чечня Хорватия Война России против Украины
NEWS
РФ на Пасху не прекращает обстрелы Бахмута. Военные рассказали о ситуации в городе
РФ на Пасху не прекращает обстрелы Бахмута. Военные рассказали о ситуации в городе
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине