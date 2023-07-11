Пограничник уничтожил российский FPV-дрон на Южном направлении
Украинский пограничник смог уничтожить российского дрона-убийцу, атаковавшего позиции ВСУ на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как рассказали в ведомстве, пограничник, находясь на позиции, услышал характерный звук беспилотника. Впоследствии он появился на горизонте. Пограничник открыл огонь из стрелкового оружия и сбил дрон.
Было обнаружено, что к российскому дрону был присоединен не сдетонировавший боеприпас от РПГ, хотя и был поврежден.
Во время приземления смертоносный БпЛа запутался в маскировочную сетку, что смягчило его посадку и спасло жизнь защитников.
Фото: русский дрон (dpsu.gov.ua)
Ночная атака по Украине
В ночь на 11 июля россияне в очередной раз атаковали территорию Украины с помощью БПЛА и ракет, из-за чего в некоторых регионах была объявлена воздушная тревога. Кроме этого, сообщалось о взрывах в Черкасской и Одесской областях, их вероятная причина – работа ПВО.
Позже стало известно, что этой ночью российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами Shahed-136/131. Силы ПВО "приземлили" 26 из 28 воздушных целей.
О работе Сил противовоздушной обороны сообщали и в Киевской области. Там ПВО "работала" по вражеским дронам. Все цели были уничтожены.
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