Украинские пограничники ликвидировали "вагнеровцев" в промзоне Бахмута (видео)

По данным ведомства, на днях подразделение Луганского отряда провело позиционный бой с россиянами в промзоне. Оккупанты закрепились в одном из цехов и накапливали там силы для продолжения наступления.

"Для уничтожения оккупантов пограничники нанесли контрудар. Так, наши бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, прикрывающего подход к сооружению. В прорыв пошла группа наземной разведки пограничников и ликвидировала "вагнеровцев", - сказано в сообщении ГПСУ.

После успешной контратаки пограничники устроили засаду для уничтожения вражеских резервов. Ночью снайперы ликвидировали шестерых оккупантов, которых направили на передовую.