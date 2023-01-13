Пограничники под Бахмутом уничтожили несколько групп "вагнеровцев"
Украинские пограничники под Бахмутом (Донецкая область) уничтожили несколько штурмовых групп "вагнеровцев", пытавшихся захватить опорные пункты Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины на подступах к городу-крепости Бахмут наносят сокрушительные потери оккупантам. Вчера за день штурмовые группы в составе российских "вагнеровцев" лобовыми атаками пытались захватить опорные пункты пограничных подразделений возле города", - рассказали военные.
Пограничники остановили врага сосредоточенным огнем из стрелкового и группового оружия. Все атаки противника были отбиты. Оккупанты потеряли 9 человек убитыми и около 16 ранеными.
Напомним, ранее украинские снайперы показали, как помогают ВСУ ликвидировать оккупантов возле Бахмута Донецкой области.
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