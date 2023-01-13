ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники под Бахмутом уничтожили несколько групп "вагнеровцев"

Новина українською →
Пятница 13 января 2023 13:27
Пограничники под Бахмутом уничтожили несколько групп "вагнеровцев" Фото: пограничники под Бахмутом уничтожили несколько групп "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские пограничники под Бахмутом (Донецкая область) уничтожили несколько штурмовых групп "вагнеровцев", пытавшихся захватить опорные пункты Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины на подступах к городу-крепости Бахмут наносят сокрушительные потери оккупантам. Вчера за день штурмовые группы в составе российских "вагнеровцев" лобовыми атаками пытались захватить опорные пункты пограничных подразделений возле города", - рассказали военные.

Пограничники остановили врага сосредоточенным огнем из стрелкового и группового оружия. Все атаки противника были отбиты. Оккупанты потеряли 9 человек убитыми и около 16 ранеными.

Напомним, ранее украинские снайперы показали, как помогают ВСУ ликвидировать оккупантов возле Бахмута Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Государственная пограничная служба Война в Украине Вагнеровцы
NEWS
ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара
ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам