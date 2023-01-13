Пограничники под Бахмутом уничтожили несколько групп "вагнеровцев"

Украинские пограничники под Бахмутом (Донецкая область) уничтожили несколько штурмовых групп "вагнеровцев", пытавшихся захватить опорные пункты Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины на подступах к городу-крепости Бахмут наносят сокрушительные потери оккупантам. Вчера за день штурмовые группы в составе российских "вагнеровцев" лобовыми атаками пытались захватить опорные пункты пограничных подразделений возле города", - рассказали военные.