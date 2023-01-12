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В Соледаре пограничники из минометов ликвидировали группу "вагнеровцев"

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Соледар, Четверг 12 января 2023 13:40
В Соледаре пограничники из минометов ликвидировали группу "вагнеровцев" Фото: пограничники уничтожили в Соледаре группу "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники уничтожили в Соледаре (Донецкая область) группу боевиков ЧВК "Вагнера". Защитники применили минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

По данным пограничников, "вагнеровцы" пытались продвигаться малыми группами в городскую застройку в Соледаре. Пехотинцы сосредотачивались на одном из дворов.

Защитники ударили по "вагнеровцам" из минометов калибра 82-мм, после чего оккупанты отступили.

"В результате обстрела нанесены потери живой силе захватчиков, подразделение противника отступило", - говорится в сообщении.

Напомним, что данным Минобороны, в Соледаре продолжаются ожесточенные бои, однако украинские военные держат обороны и наносят врагу потери.

Детальнее о ситуации в Соледаре и на Бахмутском направлении читайте в материале РБК-Украина "Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе".

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