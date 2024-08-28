Паралимпиада-2024: где и когда смотреть церемонию открытия, кто будет нести флаг Украины
28 августа в Париже состоится торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр-2024, которые пройдут на площадках, которые перед этим использовались для Олимпийских игр.
РБК-Украина рассказывает, где смотреть действо и кто будет нести украинский флаг на открытии Паралимпиады-2024.
Где смотреть открытие Паралимпиады-2024 онлайн
Церемония открытия Паралимпиады-2024 начнется в 20:30 по киевскому времени.
Трансляцию поклонники спорта в Украине смогут посмотреть вживую на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах "Суспильного".
В общей сложности на протяжении всех Игр Общественный вещатель покажет не менее 100 часов прямого эфира из Парижа.
Отметим, что церемония открытия Паралимпиады начнется в центре столицы Франции возле Триумфальной арки и будет двигаться к площади Согласия.
Торжества продлятся три часа.
Кто будет нести флаг Украины на церемонии открытия
Нести украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2024 будут 38-летняя фехтовальщица Елена Федота-Исаева и 37-летний гребец Роман Полянский.
Елена из Харькова. Она является двукратной серебряной медалисткой Игр-2020 в фехтовании на колесных креслах.
Елена Федота-Исаева (фото: facebook.com/kharkivsportcity)
Роман представляет Донецкую область. Он двукратный чемпион Паралимпийских игр в 2016 и 2021 годах в парных одиночках в классе PR1 - среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Роман Полянский (фото: paralympic.org)
Что известно о Паралимпиаде-2024
Паралимпийские игры-2024 продлятся до 8 сентября. В соревнованиях примут участие 4400 спортсменов из 169 стран. Всего разыграют 549 комплектов наград в 22 видах спорта.
Украина будет представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта.
Для нашей сборной Паралимпиада в Париже станет восьмой. На предыдущих летних Паралимпийских играх украинские спортсмены завоевали 98 наград (24 из которых - золотые), заняв шестое место в медальном зачете.
Беларусь и Россия допущены на игры в индивидуальных соревнованиях. Там они будут выступать в статусе нейтральных. В частности, к соревнованиям будет допущено 85-90 россиян.
Украинские паралимпийцы на церемонии открытия Игр в Токио (фото: GettyImages)
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