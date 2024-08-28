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Паралимпиада-2024: где и когда смотреть церемонию открытия, кто будет нести флаг Украины

Среда 28 августа 2024 16:41
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Паралимпиада-2024: где и когда смотреть церемонию открытия, кто будет нести флаг Украины В Париже стартует Паралимпиада-2024 (фото: GettyImages)
Автор: Дмитрий Войналович

28 августа в Париже состоится торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр-2024, которые пройдут на площадках, которые перед этим использовались для Олимпийских игр.

РБК-Украина рассказывает, где смотреть действо и кто будет нести украинский флаг на открытии Паралимпиады-2024.

Где смотреть открытие Паралимпиады-2024 онлайн

Церемония открытия Паралимпиады-2024 начнется в 20:30 по киевскому времени.

Трансляцию поклонники спорта в Украине смогут посмотреть вживую на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах "Суспильного".

В общей сложности на протяжении всех Игр Общественный вещатель покажет не менее 100 часов прямого эфира из Парижа.

Отметим, что церемония открытия Паралимпиады начнется в центре столицы Франции возле Триумфальной арки и будет двигаться к площади Согласия.

Торжества продлятся три часа.

Кто будет нести флаг Украины на церемонии открытия

Нести украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2024 будут 38-летняя фехтовальщица Елена Федота-Исаева и 37-летний гребец Роман Полянский.

Елена из Харькова. Она является двукратной серебряной медалисткой Игр-2020 в фехтовании на колесных креслах.

Паралимпиада-2024: где и когда смотреть церемонию открытия, кто будет нести флаг Украины

Елена Федота-Исаева (фото: facebook.com/kharkivsportcity)

Роман представляет Донецкую область. Он двукратный чемпион Паралимпийских игр в 2016 и 2021 годах в парных одиночках в классе PR1 - среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Паралимпиада-2024: где и когда смотреть церемонию открытия, кто будет нести флаг Украины

Роман Полянский (фото: paralympic.org)

Что известно о Паралимпиаде-2024

Паралимпийские игры-2024 продлятся до 8 сентября. В соревнованиях примут участие 4400 спортсменов из 169 стран. Всего разыграют 549 комплектов наград в 22 видах спорта.

Украина будет представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта.

Для нашей сборной Паралимпиада в Париже станет восьмой. На предыдущих летних Паралимпийских играх украинские спортсмены завоевали 98 наград (24 из которых - золотые), заняв шестое место в медальном зачете.

Беларусь и Россия допущены на игры в индивидуальных соревнованиях. Там они будут выступать в статусе нейтральных. В частности, к соревнованиям будет допущено 85-90 россиян.

Паралимпиада-2024: где и когда смотреть церемонию открытия, кто будет нести флаг Украины

Украинские паралимпийцы на церемонии открытия Игр в Токио (фото: GettyImages)

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