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Украинские пилоты после Британии продолжат обучение во Франции, - Минобороны

Фото: украинские пилоты после Британии продолжат обучение во Франции (twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пилоты, которые обучались на F-16 в Британии, продолжат подготовку. Следующий этап будет проходить во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).

"Выпуск первых украинских пилотов, прошедших интенсивную подготовку под руководством инструкторов Воздушных сил Соединенного Королевства. Теперь они перейдут в следующий этап обучения во Франции", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Британии также показало фото украинских пилотов, обучавшихся на самолетах F-16.

 

Фото: украинские пилоты закончили обучение в Британии (twitter.com/DefenceHQ)

 

 

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Также Рютте заявил, что процесс передачи истребителей идет по графику. Он отметил, что Украина получит по меньшей мере 24 самолета, возможно больше, но не меньше.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявляли, что обучение украинских пилотов на F-16 уже на завершающем этапе.

Чем важны эти самолеты F-16 и когда ждать первые поставки - в материале РБК-Украина.

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