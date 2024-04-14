Украинские пилоты после Британии продолжат обучение во Франции, - Минобороны

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Также Рютте заявил, что процесс передачи истребителей идет по графику. Он отметил, что Украина получит по меньшей мере 24 самолета, возможно больше, но не меньше.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявляли, что обучение украинских пилотов на F-16 уже на завершающем этапе.

Чем важны эти самолеты F-16 и когда ждать первые поставки - в материале РБК-Украина.

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