Украинские операторы дронов за ночь уничтожили взвод оккупантов (видео)

Украинские защитники смогли при помощи дронов уничтожить взвод (от 10 до 60 военных) российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины в Telegram.

ДШВ показали работу Сичеславских операторов ударных дронов, которые за одну ночь точными сбросами уничтожили взвод российских солдат.

"Мы найдем и уничтожим каждого, кто пришел на нашу землю. Спастись можно только сложив оружие и сдавшись в плен. Других вариантов нет", - говорят десантники.

Потери России на войне

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов, которые вторглись в нашу страну.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошлые сутки, 2 января, украинские военные ликвидировали 680 россиян.

В частности, для ликвидации врага наши защитники применяют ударные беспилотники. В 2024 году Украина хочет произвести и передать военным миллион FPV-дронов.