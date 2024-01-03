ua en ru
Ср, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские операторы дронов за ночь уничтожили взвод оккупантов (видео)

Среда 03 января 2024 16:06
UA EN RU
Украинские операторы дронов за ночь уничтожили взвод оккупантов (видео) Иллюстративное фото: украинские операторы дронов за ночь уничтожили взвод оккупантов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники смогли при помощи дронов уничтожить взвод (от 10 до 60 военных) российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины в Telegram.

ДШВ показали работу Сичеславских операторов ударных дронов, которые за одну ночь точными сбросами уничтожили взвод российских солдат.

"Мы найдем и уничтожим каждого, кто пришел на нашу землю. Спастись можно только сложив оружие и сдавшись в плен. Других вариантов нет", - говорят десантники.

Потери России на войне

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов, которые вторглись в нашу страну.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошлые сутки, 2 января, украинские военные ликвидировали 680 россиян.

В частности, для ликвидации врага наши защитники применяют ударные беспилотники. В 2024 году Украина хочет произвести и передать военным миллион FPV-дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины дрони атака дронов Война России против Украины
NEWS
Пенсии, зарплаты и прожиточный минимум в Украине выросли: новые суммы и когда индексация
Пенсии, зарплаты и прожиточный минимум в Украине выросли: новые суммы и когда индексация
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году