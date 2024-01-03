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Українські оператори дронів за ніч знищили взвод окупантів (відео)

Середа 03 січня 2024 16:06
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Українські оператори дронів за ніч знищили взвод окупантів (відео) Ілюстративне фото: українські оператори дронів за ніч знищили взвод окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники змогли за допомогою дронів знищити взвод (від 10 до 60 військових) російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська Збройних сил України у Telegram.

ДШВ показали роботу Січеславських операторів ударних дронів, які за одну ніч точними скидами знищили взвод російських солдатів.

"Ми знайдемо та знищимо кожного, хто прийшов на нашу землю. Врятуватися можна лише склавши зброю та здавшись у полон. Інших варіантів немає", - кажуть десантники.

Втрати Росії на війні

Нагадаємо, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів, які вторглися до нашої країни.

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби, 2 січня, українські військові ліквідували 680 росіян.

Зокрема, для ліквідації ворога наші захисники використовують ударні безпілотники. У 2024 році Україна хоче виробити та передати військовим мільйон FPV-дронів.

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