Украинские операторы дронов "достали" российскую технику в ангарах (видео)

Украинские защитники при помощи ударных дронов уничтожили технику оккупантов, которую те прятали в ангарах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президентскую бригаду ВСУ в Telegram.
Как рассказали военные, за один рабочий день операторы ударных дронов "Булава" на Таврическом направлении уничтожили:
По информации президентской бригады, россияне, вероятно, собрали технику для наступления, но она была уничтожена.
"Оккупанты спрятали машины в ангары, но дроны достали технику и там", - добавили защитники.
Напомним потери российских оккупантов в войне против Украины ежедневно растут благодаря работе ВСУ.
По информации Генштаба, вчера, 19 февраля, украинские защитники ликвидировали 1230 солдат врага, 5 танков и 36 боевых бронированных машин.
Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 404 950 военных.
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