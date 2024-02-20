UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські оператори дронів "дістали" російську техніку в ангарах (відео)

Ілюстративне фото: українські оператори дронів "дістали" російську техніку в ангарах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники за допомогою ударних дронів знищили техніку окупантів, яку ті ховали в ангарах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентську бригаду ЗСУ у Telegram.

Як розповіли військові, за один робочий день оператори ударних дронів "Булава" на Таврійському напрямку знищили:

  • два зенітно-артилерійські комплекси С60;
  • два танки Т-72;
  • БМП-3;
  • рідкісну бойову броньовану машину "Термінатор";
  • "Газель";
  • два "Урали" з боєкомплектом.

За інформацією президентської бригади, росіяни, ймовірно, зібрали техніку для наступу, але її було знищено.

"Окупанти сховали машини в ангари, але дрони дістали техніку і там", - додали захисники.

Втрати РФ

Нагадаємо втрати російських окупантів у війні проти України щодня зростають завдяки роботі ЗСУ.

За інформацією Генштабу, вчора, 19 лютого, українські захисники ліквідували 1230 солдатів ворога, 5 танків та 36 бойових броньованих машин.

Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення становить 404 950 військових.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниДрониАтака дронів