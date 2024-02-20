Украинские операторы дронов "достали" российскую технику в ангарах (видео)

Украинские защитники при помощи ударных дронов уничтожили технику оккупантов, которую те прятали в ангарах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президентскую бригаду ВСУ в Telegram.

Как рассказали военные, за один рабочий день операторы ударных дронов "Булава" на Таврическом направлении уничтожили: два зенитно-артиллерийских комплекса С60;

два танка Т-72;

БМП-3;

редкую боевую бронированную машину "Терминатор";

"Газель";

два "Урала" с боекомплектом. По информации президентской бригады, россияне, вероятно, собрали технику для наступления, но она была уничтожена. "Оккупанты спрятали машины в ангары, но дроны достали технику и там", - добавили защитники. Потери РФ Напомним потери российских оккупантов в войне против Украины ежедневно растут благодаря работе ВСУ. По информации Генштаба, вчера, 19 февраля, украинские защитники ликвидировали 1230 солдат врага, 5 танков и 36 боевых бронированных машин. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 404 950 военных.