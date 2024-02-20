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Украинские операторы дронов "достали" российскую технику в ангарах (видео)

Вторник 20 февраля 2024 22:47
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Украинские операторы дронов "достали" российскую технику в ангарах (видео) Иллюстративное фото: украинские операторы дронов "достали" российскую технику в ангарах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники при помощи ударных дронов уничтожили технику оккупантов, которую те прятали в ангарах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президентскую бригаду ВСУ в Telegram.

Как рассказали военные, за один рабочий день операторы ударных дронов "Булава" на Таврическом направлении уничтожили:

  • два зенитно-артиллерийских комплекса С60;
  • два танка Т-72;
  • БМП-3;
  • редкую боевую бронированную машину "Терминатор";
  • "Газель";
  • два "Урала" с боекомплектом.

По информации президентской бригады, россияне, вероятно, собрали технику для наступления, но она была уничтожена.

"Оккупанты спрятали машины в ангары, но дроны достали технику и там", - добавили защитники.

Потери РФ

Напомним потери российских оккупантов в войне против Украины ежедневно растут благодаря работе ВСУ.

По информации Генштаба, вчера, 19 февраля, украинские защитники ликвидировали 1230 солдат врага, 5 танков и 36 боевых бронированных машин.

Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 404 950 военных.

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