Украинские оборонные компании запустят совместные производственные проекты в Дании, - Шмыгаль

Как рассказал Шмыгаль, это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании, который он сегодня подписал вместе с датскими коллегами - министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном, министром промышленности, бизнеса и финансовых дел Мортеном Бьодсковом и министром иностранных дел Ларсом Леке Расмуссеном.

По его словам, меморандум предусматривает начало украинскими оборонными компаниями производства на территории Дании, создание совместных мощностей, обмен технологиями и привлечение финансирования ЕС для реализации совместных проектов.

"Подписание меморандума - это большой шаг к формированию новой системы безопасности в Европе и усиление возможностей оборонно-промышленных комплексов наших государств", - отметил министр.

По словам Шмыгаля, во время войны произведенная совместно продукция поддержит Силы обороны Украины. А в долгосрочной перспективе украинские решения и опыт в сфере безопасности также усилят обороноспособность союзников.