Украинские морские дроны Magura впервые будут производить в США, - WSJ

Кто будет производить дроны

Соглашение заключили компании ReconCraft из Портленда, производящей лодки для спецназовцев, и украинский Uforce, создатель дронов Magura. Меморандум о взаимопонимании был подписан на прошлой неделе в украинском посольстве в Вашингтоне.

Соглашение расценивают как "партнерское соглашение", согласно которому обе компании будут предоставлять материалы, оборудование и работников. По словам соучредителя ReconCraft Джо Силковски, цель - производить сотни или даже тысячи дронов Magura ежегодно на мощностях в Орегоне и Южной Каролине.

Почему США заинтересованы именно сейчас

США начали использовать морские дроны в боевых действиях после лет тестирования - в этом месяце американские дроны-камикадзе атаковали иранскую подлодку и корабельный объект на военно-морской базе в Ормузском проливе.

Соглашение также совпадает с расширением обмена вооружением между США и Украиной. Ранее Трамп заявлял, что рассмотрит возможность разрешить Украине производить американские ракеты-перехватчики Patriot, запасы которых США исчерпали на Ближнем Востоке.

Пентагон готов потратить десятки миллиардов долларов на автономные системы в ближайшие годы - война с Ираном, истощившая запасы дорогих американских боеприпасов, показала потребность в более дешевом оружии.

Умеющие дроны Magura

Дроны Magura - это беспилотные скоростные лодки, способные нести полезную нагрузку около 770 кг на расстояние около 560 км.

Стоимость лодок в зависимости от конфигурации может составлять менее 500 000 долларов. Кроме ударных миссий, они могут запускать воздушные дроны, проводить противоминные операции и буксировать сонарные системы для обнаружения подлодок.

По словам гендиректора Uforce Олега Рогинского, разрешение Украины производить Magura в США "абсолютно ключевое", поскольку позволит американцам воспользоваться тактиками и концепциями, отточенными за годы войны в Украине.

Роль украинских дронов в войне

Дроны-камикадзе по типу Magura в значительной степени заставили российские военные корабли отступить с Черного моря. Они также поражали нефтяные танкеры и мосты, а некоторые транспортировали ракеты для сбития самолетов и ударов по наземным целям.

Конкуренция на американском рынке

В США дроны Magura попадут на уже насыщенный рынок беспилотных надводных аппаратов - многочисленные оборонные компании и стартапы выпускают новые лодки с растущей дальностью и взрывной мощностью.

В прошлом году Пентагон прислал нескольким крупным американским оборонным компаниям список 12 разных украинских дронов, спрашивая, хотят ли они их производить или сотрудничать с Украиной.

Соглашения между Киевом и Британией, Германией и Данией уже привели к тому, что украинские компании работают в этих странах, поскольку Европа скорее двигается, чтобы воспользоваться испытанными в боях технологиями.

"Мы – первая компания по производству беспилотных надводных аппаратов, одобренная правительством Украины для производства в Америке ради успеха американских военных", - заявил Шон Планки, руководитель Uforce USA.