Украинские морпехи уничтожили российский танк Т-80 (видео)

Украинские защитники точными ударами уничтожили танк Т-80 россиян, который пытался вести огонь по позициях ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.
"Украинские морпехи уничтожили российский танк, который делал ребятам "нервы", - пишут в ВМС.
Там отметили, что танк с экипажем был уничтожен после удачной работы аэроразведки и артиллерии.
Напомним, ранее стало известно, что украинским военным сегодня, 22 апреля, удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов.
Также мы писали, что украинские защитники за минувшие сутки, 21 апреля, ликвидировали еще 680 оккупантов.
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