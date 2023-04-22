Украинские бойцы уничтожили еще 680 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 680 оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабной войны составляют около 185 730 военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.23 ориентировочно составили:

личного состава ‒ 185730 (+680) человек ликвидировано,

танков - 3672 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 7130 (+4) ед,

артиллерийских систем - 2832 (+5) ед,

РСЗО - 539 (+0) ед,

средства ПВО - 289 (+4) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2398 (+4),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5718 (+5) ед,

специальная техника - 337 (+3).

Напомним, недавно в Силах специальных операций показали "охоту" на вражеские танки.

Добавим, также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал видео работы морпехов, которые в течение месяцев уничтожают технику и живую силу врага на подступах к Угледару.

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