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Украинские летчики показали видео обстрелы позиций окупантов на востоке

Фото: украинские летчики показали видео обстрелов позиций окупантов на востоке (mil.in.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинские самолеты и вертолеты продолжают работать на востоке страны, помогая военным защищать свои позиции. Министерство обороны Украины показало видео боев авиации с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Как говорится в сообщении, летчики 11 бригады армейской авиации непрестанно защищают наши земли.

Так, на востоке Украины они уничтожили позиции оккупантов и предотвратили дальнейший захват украинских земель.

На опубликованном видео видно, как летчики обстреливают вражескую технику россиян, а также их позиции.

Напомним, 23 марта стало известно, что Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

Также известно, что Польша заявила, что передаст Украине истребители МиГ-29.

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