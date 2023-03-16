Россияне готовят новую волну кибератак на Украину, - Microsoft

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Microsoft, опубликованный Reuters .

Согласно данным отчета, с января 2023 года российские кибергруппы корректируют свою деятельность с целью усиления разрушительного влияния и сбора разведывательной информации о гражданских и военных объектах Украины и ее партнерах. Одна из групп, по словам авторов отчета, "похоже, готовится к новой деструктивной кампании".

Отчет также указывает на то, что особенно активная российская хакерская команда, известная как Sandworm, испытывает "дополнительные возможности программ-вымогателей, которые могут быть использованы для разрушительных атак на организации за пределами Украины, выполняющие ключевые функции в цепях поставок".

Microsoft также сообщает, что обнаружила по меньшей мере девять различных "чистильщиков" и два типа программ-вымогателей, которые использовались против более 100 украинских организаций, начиная с января 2022 года. Выросло количество скрытых российских киберопераций, направленных на компрометацию украинских организаций на Западе.

"В странах Америки и Европы, особенно в соседних с Украиной, российские субъекты угроз пытаются получить доступ к правительственным и коммерческим организациям, участвующим в поддержке Украины", - говорится в отчете.