Украинские хакеры атаковали несколько российских компаний, поддерживающих войну

Другие атаки хакеров ГУР

Источники РБК-Украина сообщили, что ГУР Минобороны атаковало несколько крупных интернет-провайдеров в Крыму.

Также недавно стало известно, что хакеры украинской разведки атаковали серверы пропагандистских СМИ, операторов связи, системы регистрации и контроля движения по Крымскому мосту.

Как отмечается, у моста образовалась очередь из авто. В течение часа пробка увеличилась в шесть раз, а к утру следующего дня в очереди стояло уже около трехсот машин.

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