ГУР атаковало российских провайдеров в оккупированном Крыму, - источник

Во временно оккупированном Крыму несколько крупных интернет-провайдеров стали жертвами массированной кибератаки. Оккупационная администрация предупредила жителей полуострова о возможных перебоях с доступом в интернет в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в ГУР.

Во временно оккупированном Крыму крупные интернет-провайдеры стали объектом массированных кибератак. Местные оккупационные власти предупредили жителей полуострова о возможности временных перебоев в доступе к Интернету.

По словам представителя в Главном управлении разведки, атаки производятся украинскими киберспециалистами военной разведки. Отмечается, что атаковались несколько провайдеров услуг в Крыму, и представитель оккупационной администрации Юлия Кирик сообщила о постоянных изменениях профиля DDos-атак и мерах, которые принимают провайдеры для защиты от этих атак.

Напомним также, что в последнее время систематически происходят удары по российским серверам, онлайн-сервисам и сетевой инфраструктуре. К примеру, в начале июня киберспециалисты ГУР совершили массированные атаки на веб-сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ и другие цели. А 12 июня, в "день России", атаковали онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержкам авиарейсов.

"Кажется, российским кибернетикам пора вспомнить об импортозамещении, включить свой "Чебурнет" вместо Всемирной сети и установить исконно-русский файервол, отгородившись от всего свободного мира. Только так у них есть шанс обезопаситься от наших атак", - отмечает собеседник в украинской спецслужбе.

Стоит отметить, что это уже не первая хакерская атака в России. Ранее хакеры и ГУР атаковали дочернюю компанию российской "МТС" . Кроме этого, под атаку попали ресурсы правящей партии "Единая Россия".

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