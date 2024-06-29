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Українські хакери атакували декілька російських компаній, які підтримують війну

Фото: хакери атакували російські компанії, які підтримують війну проти України (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Українські хакери атакували декілька компаній в Росії, які підтримують війну. Зокрема, деякі компанії допомагають окупаційним військам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Активісти кіберспільноти BO Team спільно з фахівцями ГУР продовжують атакувати об’єкти на території Росії. 

За минулий тиждень хакери:

  • знищили понад 100 терабайтів даних компанії OrbitSoft - розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської  окупаційної армії;
  • знищили усі дані на восьми серверах компанії Orient Systems -  розробника та постачальника обладнання для навігації. Вказана компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА;
  • знищили усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті Нижній Новгород - "Линктелеком НН" та "Аксесс Телеком". Усім абонентам вказаних провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.
 

Фото: хакери атакували російські компанії, які підтримують війну проти України (t.me/DIUkraine)

 

Інші атаки хакерів ГУР

Джерела РБК-Україна повідомили, що ГУР Міноборони атакувало кілька великих інтернет-провайдерів у Криму.

Також нещодавно стало відомо, що хакери української розвідки атакували сервери пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху Кримським мостом.

Як зазначається, біля мосту утворилася черга з авто. Протягом години затор збільшився у шість разів, а на ранок наступного дня у черзі стояло вже близько трьохсот машин.

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