Українські хакери атакували декілька російських компаній, які підтримують війну

Інші атаки хакерів ГУР

Джерела РБК-Україна повідомили, що ГУР Міноборони атакувало кілька великих інтернет-провайдерів у Криму.

Також нещодавно стало відомо, що хакери української розвідки атакували сервери пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху Кримським мостом.

Як зазначається, біля мосту утворилася черга з авто. Протягом години затор збільшився у шість разів, а на ранок наступного дня у черзі стояло вже близько трьохсот машин.

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