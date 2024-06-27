Хакеры ГУР "отключили" кассовые аппараты и остановили движение по Керченскому мосту в Крыму

Во временно оккупированном Крыму хакеры ГУР атаковали серверы пропагандистских СМИ, операторов связи, системы регистрации и контроля движения по Керченскому мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в ГУР.

Как рассказали источники, после поражения инфраструктуры крымских интернет-провайдеров 26 июня, киберспециалисты военной разведки наносят удары по серверам пропагандистских СМИ, операторам связи, системе регистрации и контролю движения на Керченском мосту.

Также осуществляются массовые фишинговые атаки на местных интернет-пользователей, наблюдаются сбои в работе бухгалтерских сервисов. В торговых точках Керчи и Севастополя не работают кассовые аппараты.

В частности, массированная DDoS-атака производится на сайт пропагандистского "Керчь FM" и серверы оператора мобильной связи "Миранда-медиа". Этот оператор предоставляет магистральные каналы связи для колл-центра оккупационной администрации Севастополя, из-за чего номер единого контакт-центра перестал работать.

Кроме того, из-за поражения системы регистрации и контроля движения образовалась большая очередь из автомобилей, желающих проехать по Керченскому мосту. В течение часа пробка выросла в шесть раз, и уже утром в очереди было около трехсот машин.

Напомним, что вчера крупнейшие крымские интернет-провайдеры испытали мощную кибератаку от специалистов ГУР.

Напомним, вчера во временно оккупированном Крыму несколько крупных интернет-провайдеров стали жертвами массированной кибератаки. Позже РБК-Украина стало известно, что атаки производятся украинскими киберспециалистами военной разведки.

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