Украинские энергетики ликвидировали угрозу блэкаута на ЗАЭС
Украинские энергетики запустили высоковольтную линию, которая питает оккупированную Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Станции угрожал полный блэкаут из-за очередного российского обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
Сообщается, что ремонтные бригады "Укрэнерго" ликвидировали повреждение высоковольтной линии, которая обеспечивает питание оккупированной Запорожской атомной электростанции.
"В настоящее время оккупированная Запорожская АЭС запитана как по основной, так и по резервной высоковольтной линии электропередачи", - отметили в компании.
Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, питание станции на одной линии крайне опасно.
"Электроснабжение такого объекта должно быть стабильным и бесперебойным. Гарантировать же безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции может только ее возвращение под контроль Украины", - добавил он.
За время оккупации станция уже 8 раз переживала блэкауты.
Угроза обесточивания ЗАЭС
В ночь на субботу, 30 ноября, из-за вражеских обстрелов была повреждена воздушная линия, по которой подается электричество на атомную станцию. Восстановительные работы начались сразу после того, как военные дали разрешение.
Отметим, подобный инцидент произошел в третий раз за месяц. В случае отключения станции от внешнего питания на ней мог произойти полный блэкаут. А это, в свою очередь, создает угрозу для радиационной безопасности.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате массированной атаки 28 ноября три украинские атомные станции снизили генерацию электроэнергии. На пониженной мощности работали все девять реакторов, а один из них - на Ровенской АЭС - пришлось позже отключить от сети. Кроме того, площадка на Хмельницкой АЭС "потеряла подключение к двум линиям электропередач", но внешнее питание продолжали получать все станции.
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