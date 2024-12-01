ua en ru
Вс, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украинские энергетики ликвидировали угрозу блэкаута на ЗАЭС

Воскресенье 01 декабря 2024 20:36
UA EN RU
Украинские энергетики ликвидировали угрозу блэкаута на ЗАЭС Фото: Запорожская АЭС больше не под угрозой блэкаута (t.me/Ukrenergo)
Автор: Данила Крамаренко

Украинские энергетики запустили высоковольтную линию, которая питает оккупированную Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Станции угрожал полный блэкаут из-за очередного российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Сообщается, что ремонтные бригады "Укрэнерго" ликвидировали повреждение высоковольтной линии, которая обеспечивает питание оккупированной Запорожской атомной электростанции.

"В настоящее время оккупированная Запорожская АЭС запитана ​​как по основной, так и по резервной высоковольтной линии электропередачи", - отметили в компании.

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, питание станции на одной линии крайне опасно.

"Электроснабжение такого объекта должно быть стабильным и бесперебойным. Гарантировать же безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции может только ее возвращение под контроль Украины", - добавил он.

За время оккупации станция уже 8 раз переживала блэкауты.

Угроза обесточивания ЗАЭС

В ночь на субботу, 30 ноября, из-за вражеских обстрелов была повреждена воздушная линия, по которой подается электричество на атомную станцию. Восстановительные работы начались сразу после того, как военные дали разрешение.

Отметим, подобный инцидент произошел в третий раз за месяц. В случае отключения станции от внешнего питания на ней мог произойти полный блэкаут. А это, в свою очередь, создает угрозу для радиационной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате массированной атаки 28 ноября три украинские атомные станции снизили генерацию электроэнергии. На пониженной мощности работали все девять реакторов, а один из них - на Ровенской АЭС - пришлось позже отключить от сети. Кроме того, площадка на Хмельницкой АЭС "потеряла подключение к двум линиям электропередач", но внешнее питание продолжали получать все станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Укрэнерго Блэкаут
NEWS
Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря
Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря
DAILY
"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина "Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны