Украинские энергетики ликвидировали угрозу блэкаута на ЗАЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Сообщается, что ремонтные бригады "Укрэнерго" ликвидировали повреждение высоковольтной линии, которая обеспечивает питание оккупированной Запорожской атомной электростанции.

"В настоящее время оккупированная Запорожская АЭС запитана ​​как по основной, так и по резервной высоковольтной линии электропередачи", - отметили в компании.

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, питание станции на одной линии крайне опасно.

"Электроснабжение такого объекта должно быть стабильным и бесперебойным. Гарантировать же безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции может только ее возвращение под контроль Украины", - добавил он.

За время оккупации станция уже 8 раз переживала блэкауты.

Угроза обесточивания ЗАЭС

В ночь на субботу, 30 ноября, из-за вражеских обстрелов была повреждена воздушная линия, по которой подается электричество на атомную станцию. Восстановительные работы начались сразу после того, как военные дали разрешение.

Отметим, подобный инцидент произошел в третий раз за месяц. В случае отключения станции от внешнего питания на ней мог произойти полный блэкаут. А это, в свою очередь, создает угрозу для радиационной безопасности.