Украинские эксперты по дронам поедут усиливать оборону стран НАТО

Украинские эксперты по вопросам беспилотников на следующей неделе прибудут в страны Балтии. Они помогут Латвии бороться с российскими дронами, которые регулярно нарушают воздушное пространство страны.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Помощь в защите неба от дронов

По словам главы латвийского правительства, военные эксперты из Украины, которые имеют реальный опыт боевых действий на фронте, оценят ситуацию в Латвии. Это поможет определить, какое именно техническое оборудование необходимо для наилучшей защиты неба.

Кульбергс отметил, что системы борьбы с беспилотниками из Украины могут поступить в Латвию уже до конца этого года. Он добавил, что традиционные методы противодействия, которые применяет НАТО, пока неэффективны против современных угроз.

Во вторник, на полях саммита стран Северной и Балтийской Европы (NB8) в Таллинне, Латвия и Украина подписали соглашение об использовании дронов. Причиной беспокойства Риги стали неоднократные случаи, когда российские беспилотники залетали на латвийскую территорию.

"Мы будем знать, какое техническое оборудование необходимо для наилучшей защиты нашего неба. Нам нужно перейти к кому-то, кто лучше всех в мире знает, как это делать", - подчеркнул премьер-министр, говоря об украинском опыте.

Читайте также: Истребители НАТО впервые сбили дрон над Латвией

Приоритеты в экономике и экологическая угроза

Кроме вопросов обороны, новый премьер-министр Латвии определил главным приоритетом восстановление экономики, которая существенно пострадала из-за соседства с РФ и Беларусью. Кульбергс подчеркнул, что слабая экономика автоматически означает слабую обороноспособность, поэтому Рига планирует требовать дополнительных мер поддержки от Брюсселя.

Также латвийский лидер призвал к усилению санкций против российского теневого флота в Балтийском море. Старые суда, которые Москва использует для обхода ограничений и финансирования войны, он назвал "экологической бомбой замедленного действия".

Для противодействия этой угрозе страны региона планируют ввести совместную политику и обмен данными, в частности используя опыт Франции.

Оптимизация проекта Rail Baltica

Комментируя значительное отставание Латвии от графика строительства железной дороги Rail Baltica и дефицит бюджета в 3,7 миллиарда евро, Кульбергс заявил о необходимости радикального сокращения масштабов.

"Мы не можем позволить себе "Bentley", нам нужно вернуться к "Opel". Так что это так просто", - пояснил он.

Премьер призвал партнеров из Литвы и Эстонии прекратить конкуренцию внутри проекта и пообещал представить жизнеспособное политическое решение через две недели.