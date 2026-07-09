Украинские дроны остановили работу НПЗ в Саратове, - Reuters

Дроновая атака Украины на нефтеперерабатывающий завод в Саратове 8 июля была результативной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти после повреждений, полученных из-за атак дронов.
Об этом заявили Reuters два источника, знакомых с ситуацией.
В среду губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о жертве и раненых при повреждении так называемого "общественного промышленного объекта".
Силы обороны Украины подтвердили, что нанесли удар именно по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.
Согласно источникам, дроны атаковали первую установку первичной переработки нефтепродуктов, CDU-6, мощностью 20 000 метрических тонн в сутки. Это единственная схожая установка на НПЗ.
По данным биржи, топливо из Саратовского НПЗ не предлагается на Санкт-Петербургской международной товарной бирже со среды.
Нефтеперерабатывающий завод также приостанавливал работу после атак дронов в марте и мае.
В 2024 году завод переработал 5,8 млн тонн нефти - 2,2% от общего объема переработки нефти в России - и произвел:
Украина усилила атаки на энергетическую инфраструктуру России для подрыва военных мощностей страны-агрессора.
Дальнобойные удары дронов и ракет привели к:
На этой неделе крупнейший в РФ Омский нефтеперерабатывающий завод также прекратил работу после атаки украинских БпЛА.
Ночью 8 июля Силы обороны Украины нанесли удары по двум НПЗ, шести танкерам, аэродрому "Борисоглебск", а также автомобильным мостам врага. Одной из целей для СОУ стал Саратовский НПЗ.
В ночь на 31 мая подразделения ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод Саратовский. Завод масштабно пылал.