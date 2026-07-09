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Украинские дроны остановили работу НПЗ в Саратове, - Reuters

20:05 09.07.2026 Чт
2 мин
Дальнобойные санкции Украины достали и Саратовский НПЗ
aimg Елена Бджола
Фото: горит Саратовский НПЗ после атаки дронов (росСМИ)

Дроновая атака Украины на нефтеперерабатывающий завод в Саратове 8 июля была результативной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

НПЗ в Саратове приостановил работу

Саратовский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти после повреждений, полученных из-за атак дронов.

Об этом заявили Reuters два источника, знакомых с ситуацией.

Подробности удара по нефтепереработке в Саратове

В среду губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о жертве и раненых при повреждении так называемого "общественного промышленного объекта".

Силы обороны Украины подтвердили, что нанесли удар именно по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Согласно источникам, дроны атаковали первую установку первичной переработки нефтепродуктов, CDU-6, мощностью 20 000 метрических тонн в сутки. Это единственная схожая установка на НПЗ.

Как работал Саратовский НПЗ

По данным биржи, топливо из Саратовского НПЗ не предлагается на Санкт-Петербургской международной товарной бирже со среды.

Нефтеперерабатывающий завод также приостанавливал работу после атак дронов в марте и мае.

В 2024 году завод переработал 5,8 млн тонн нефти - 2,2% от общего объема переработки нефти в России - и произвел:

  • 1,2 млн тонн бензина,
  • 1,9 млн тонн дизельного топлива,
  • 1,0 млн тонн мазута.

Какие еще российские НПЗ прекратили работу

Украина усилила атаки на энергетическую инфраструктуру России для подрыва военных мощностей страны-агрессора.

Дальнобойные удары дронов и ракет привели к:

  • нехватке топлива,
  • длинным очередям на АЗС,
  • повышению цен на топливо,
  • ограничению его экспорта.

На этой неделе крупнейший в РФ Омский нефтеперерабатывающий завод также прекратил работу после атаки украинских БпЛА.

Ночью 8 июля Силы обороны Украины нанесли удары по двум НПЗ, шести танкерам, аэродрому "Борисоглебск", а также автомобильным мостам врага. Одной из целей для СОУ стал Саратовский НПЗ.

В ночь на 31 мая подразделения ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод Саратовский. Завод масштабно пылал.

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