Украинские дроны остановили работу НПЗ в Саратове, - Reuters

НПЗ в Саратове приостановил работу

Саратовский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти после повреждений, полученных из-за атак дронов.

Об этом заявили Reuters два источника, знакомых с ситуацией.

Подробности удара по нефтепереработке в Саратове

В среду губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о жертве и раненых при повреждении так называемого "общественного промышленного объекта".

Силы обороны Украины подтвердили, что нанесли удар именно по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Согласно источникам, дроны атаковали первую установку первичной переработки нефтепродуктов, CDU-6, мощностью 20 000 метрических тонн в сутки. Это единственная схожая установка на НПЗ.

Как работал Саратовский НПЗ

По данным биржи, топливо из Саратовского НПЗ не предлагается на Санкт-Петербургской международной товарной бирже со среды.

Нефтеперерабатывающий завод также приостанавливал работу после атак дронов в марте и мае.

В 2024 году завод переработал 5,8 млн тонн нефти - 2,2% от общего объема переработки нефти в России - и произвел:

1,2 млн тонн бензина,

1,9 млн тонн дизельного топлива,

1,0 млн тонн мазута.

Какие еще российские НПЗ прекратили работу

Украина усилила атаки на энергетическую инфраструктуру России для подрыва военных мощностей страны-агрессора.



Дальнобойные удары дронов и ракет привели к:

нехватке топлива,

длинным очередям на АЗС,

повышению цен на топливо,

ограничению его экспорта.

На этой неделе крупнейший в РФ Омский нефтеперерабатывающий завод также прекратил работу после атаки украинских БпЛА.