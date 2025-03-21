Дрон воинов ГУР уклонился от российской ракеты во время операции в Крыму: видео атаки

Украинские разведчики раскрыли новые детали недавней атаки на объекты врага в Крыму. Воины показали, как дрон уклонился от российской ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

На кадрах зафиксирован технологический бой на полуострове. В частности, ГУР показало поражение российских радиолокационных станций.



В спецоперации в Крыму участвовали воины спецподразделения ГУР "Примари". Разведка показала, как дрон "Примар" избежал ракетного удара. Беспилотник уклонился от ракеты из российского комплекса "Панцирь-С1" и продолжил атаку.