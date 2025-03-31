Украинские дроны уничтожили российский "Солнцепек" в тылу врага

Силы беспилотных систем ВСУ продолжают уничтожать вражеские РСЗО, лишая противника огневого преимущества.

Так, операторы 413-го батальона "Рейд" СБС обнаружили и нанесли точный удар по тяжелой огнеметной системе залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" россиян. Оккупанты пытались спрятать свою военную технику в посадке в 25 км от линии фронта.

"ТОС-1А "Солнцепек" - это реактивная система залпового огня, использующая термобарические боеприпасы. Мощная взрывная волна уничтожает все в радиусе поражения. Оккупанты применяют ее для ударов по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре", - рассказали в СБС.

Мастерскую работу операторов дронов Силы беспилотных систем продемонстрировали на видео.

Что известно о ТОС "Солнцепек"

ТОС (рус. тяжелая огнеметная система) - семейство российских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм.

В 2001 году на вооружение российской армии приняли систему ТОС-1А "Солнцепек". В состав системы входят:

боевая машина БМ-1 (изделие 634Б) с пусковой установкой на шасси танка - 1 ед;

транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т (изделие 563) на шасси танка - 2 ед;

неуправляемые реактивные снаряды (НКРС) калибра 220 мм.

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