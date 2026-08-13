Украинские дроны "уничтожили" американскую бронетанковую бригаду, - WSJ

В начале этого года американские военнослужащие встретились с украинскими операторами беспилотников во время военных учений Combined Resolve в Германии.

Маневры производят для отработки максимально приближенных к реальным боевым условиям. В этот раз они продемонстрировали, как сложно традиционным войскам действовать на поле боя, где активно используются разведывательные и ударные беспилотники.

Украинские дроны быстро обнаружили американскую технику

В учениях приняли участие около 3500 американских военнослужащих. Их задачей было штурмовать позиции на армейском полигоне, удерживавшие силы условного противника, усиленные украинскими военными из 412 полка Сил беспилотных систем Nemesis.

По словам источников издания, украинские операторы беспилотников без особого труда обнаруживали американские подразделения и бронетехнику, прибывшую в рамках ротации с Форт-Худа в Техасе.

Американские военные оснащены стандартными системами радиоэлектронной борьбы и средствами противодействия беспилотникам, сообщил представитель армии.

Однако, по словам американских чиновников, украинские операторы в ходе учений уничтожили американскую бронетанковую бригаду.

Участник маневров рассказал, что тяжелая бронетехника поднимала пыль, благодаря чему ее было легче обнаруживать украинским разведывательным дронам. После этого к работе присоединялись беспилотники со сбросом взрывчатки и FPV-дроны, атаковавшие цели.

Американскую технику приходилось "восстанавливать"

Украинские беспилотники уничтожали американскую технику настолько быстро, что ее приходилось возвращать в обучающий сценарий как новые условные единицы.

Американский чиновник, осведомленный о ходе учений, сообщил, что технику фактически приходилось «восстанавливать», чтобы маневры могли продолжаться.

США повторяли сценарий в течение двух недель. По словам представителя американской армии, участвовавшие в следующих этапах подразделения постепенно улучшали результаты.

Военные стали лучше рассредоточиваться, маскировать технику и использовать средства радиоэлектронной борьбы.

В середине учений украинские военные также перешли на другую сторону условного противостояния. Там они помогали американцам более эффективно использовать беспилотные технологии во время наступательных операций.

В США признают, что есть чему поучиться у Украины

Опыт Combined Resolve не стал для американской армии первым сигналом о необходимости изучать украинский опыт ведения войны с применением дронов.

По словам источников, американская армия – не единственная сила НАТО, столкнувшаяся с преимуществом украинских операторов дронов во время учений.

В мае прошлого года украинские операторы беспилотников, по данным источника, также превзошли британские, эстонские и другие силы НАТО, включая американский контингент, во время учений в Балтийском регионе.

Этой весной шведские военные проводили обучение вместе с союзниками по НАТО, где украинские команды операторов дронов также показали лучшие результаты.