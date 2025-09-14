ua en ru
Украинские дроны оставили россиян без интернета на месяцы - FT

Россия, Воскресенье 14 сентября 2025 04:48
UA EN RU
Украинские дроны оставили россиян без интернета на месяцы - FT Иллюстративное фото: отсутствие интернета (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Атаки украинских беспилотников на объекты критической инфраструктуры России привели к масштабным перебоям в работе интернета, заставляя жителей некоторых регионов жить без связи в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, украинские дроны неоднократно наносили удары по центрам обработки данных и сетевому оборудованию, контролирующему интернет-трафик в регионах России. Как следствие, пользователи отдаленных областей страны оставались без стабильного доступа к онлайн-сервисам, социальным сетям и коммуникационным платформам.

Например, в июле и августе в России было зафиксировано более 2 тысяч случаев отключения мобильной связи - это более чем в три раза превышает показатели июня.

"Война уже добралась до самой России: прилетают украинские дроны, и именно так власти пытаются реагировать", - говорит директор Общества защиты Интернета Михаил Климарев.

Чаще всего ограничения мобильного интернета вводят вблизи военных объектов. Так, в Нижегородской области жители некоторых районов оставались без сети более двух месяцев, ведь регион насыщен оборонными предприятиями, которые регулярно становятся целями украинских атак.

Из-за таких отключений местные жители не могут пользоваться онлайн-навигацией или оплачивать покупки банковскими картами. По данным Центробанка России, в июле объем наличных денег в обращении вырос на 2,2 млрд долларов. В самом регуляторе эти трудности объяснили "временными перебоями с интернетом в ряде регионов".

Отметим, что в российских официальных источниках информация о перебоях в работе интернета упоминается редко, однако местные жители подтверждают, что в некоторых регионах связь восстанавливалась только после многих недель ограниченной работы или вовсе оставалась нестабильной.

Financial Times отмечает, что атаки украинских дронов на критическую инфраструктуру является частью более широкой стратегии, направленной на ослабление коммуникационных и логистических возможностей России в войне против Украины.

Атаки дронов на Россию

Напомним, что россияне пожаловались на атаку дронов в Башкортостане. Местные жители сообщили, что 13 сентября на Ново-Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел сильный пожар. Объект расположен примерно в 1,5 тысячи километров от границы с Украиной.

А в ночь на 12 сентября ряд регионов России также атаковали неизвестные дроны. Россияне жаловались на взрывы, а в одном из городов, предположительно, пожар.

Кроме того, утром 7 августа россияне пожаловались на взрывы и пожары в Краснодарском крае РФ. Местные утверждали, что неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод и воинскую часть.

Позже, днем, Генштаб ВСУ подтвердил поражение Афипского НПЗ, а также атаку на ряд других важных объектов.

