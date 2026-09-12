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12 областей под ударом: РФ заявила о массированной украинской атаке

09:37 12.09.2026 Сб
2 мин
ВСУ применили сотни дронов
aimg Юлия Капитонова
12 областей под ударом: РФ заявила о массированной украинской атаке Фото: В России снова бушуют пожары (росСМИ)
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Утром 12 сентября Министерство обороны России официально признало, что Украина совершила новую массированную атаку дронами по различным регионам страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МО РФ.

Во вражеском оборонном ведомстве уточнили, что отражали атаку ВСУ в период с 20:00 11 сентября до 08:00 12 сентября.

Минобороны РФ утверждает, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила 230 украинских беспилотников самолетного типа.

Примечательно, что противник не раскрывает точное количество дронов, которое Силы обороны применили во время нового воздушного нападения.

В МО РФ уточнили, что украинские БПЛА сбивали над территориями:

  • Астраханской области;
  • Белгородской области;
  • Брянской области;
  • Волгоградской области;
  • Воронежской области;
  • Курской области;
  • Липецкой области;
  • Орловской области;
  • Пензенской области;
  • Ростовской области;
  • Самарской области;
  • Саратовской области;
  • временно оккупированного Крыма.

Более того, в Минобороны РФ заявили о перехвате беспилотников над акваториями Азовского и Черного морей.

Кстати, утром стало известно, что под удар ВСУ в этот раз попал химзавод в Тольятти. Согласно последним данным, речь идет о "КуйбышевАзоте".

В Таганроге, по данным OSINT-источников, началось несколько пожаров. В частности, сообщается о возгорании резервуара на территории местного автозавода.

Кроме того, ночью беспилотники, вероятно, нанесли удар по военному аэродрому "Таганрог-Центральный". На нем базируется 708 военно-транспортный авиационный полк, а неподалеку расположен 325 авиаремонтный завод.

Ранее РБК-Украина рассказывало все подробности новой атаки Украины на Россию, которая произошла ночью 12 сентября.

Также стало известно, как развивается ситуация на фронте и чем закончились очередные наступательные операции армии РФ.

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